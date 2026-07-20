Deodoranti senza alluminio | perché in alcuni casi sono un'ottima idea

I deodoranti senza alluminio sono diventati una scelta popolare per chi cerca alternative più naturali. Negli ultimi anni, le ascelle sono passate da semplice dettaglio anatomico a parte attiva della routine di bellezza, con pratiche come esfoliazione, schiaritura, depilazione, idratazione e profumazione. Questa tendenza riflette un crescente interesse verso prodotti più delicati e meno invasivi, che rispettano la pelle e l’ambiente.

Le ascelle hanno avuto la loro rivincita. Per secoli relegate al rango di dettaglio anatomico di cui parlare il meno possibile, oggi sono diventate protagoniste della beauty routine al pari di tante altre aree del corpo: si esfoliano, schiariscono, depilano, colorano, idratano e profumano. Così è cambiata anche la concezione dei deodoranti. C’è stato un tempo in cui erano considerati un gesto automatico: una passata veloce prima di uscire di casa. Oggi, invece, si leggono gli INCI, si confrontano le formule, si cercano ingredienti delicati. Il risultato? Sempre più persone scelgono il deodorante senza alluminio, non tanto per seguire una moda, quanto per trovare un equilibrio tra efficacia e rispetto della pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

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From 1790 to Today: The Evolution of the Aerosol Can - Part 2

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