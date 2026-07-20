Dentro il matrimonio di Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli in Sicilia | la proposta in Corsica al tramonto il welcome party a Noto e la cerimonia

Da vanityfair.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La coppia ha annunciato il matrimonio in Sicilia, con una proposta di nozze avvenuta al tramonto in Corsica. Dopo il momento romantico, si sono svolti un welcome party a Noto e la cerimonia ufficiale. La relazione tra Luna Bonaccorsi e Leonardo Bormioli risale a quando entrambi erano ancora adolescenti, con lei appena quindici anni e mezzo e lui di circa sedici. La storia d’amore si è sviluppata nel corso degli anni prima di arrivare al matrimonio.

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Ma facciamo un passo indietro. La storia fra Luna Bonaccorsi e Leonardo Bormioli è nata quando erano ancora giovanissimi. Lei aveva appena quindici anni e mezzo e frequentava il liceo artistico a Milano, mentre lui aveva uno o due anni in più. Da allora non si sono più lasciati: un’avventura sentimentale durata sedici anni, che li ha accompagnati fino al matrimonio. La coppia, prima delle nozze, conviveva a Milano da tre anni. La loro è una storia d’amore di quelle sempre più rare: due ragazzi che si incontrano quasi per caso e che, fin dal primo momento, sentono di aver trovato qualcosa di speciale, un legame profondo destinato a crescere nel tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Un Matrimonio da Favola in Sicilia Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli

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