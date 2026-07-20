Henoto, società di BolognaFiere Group, specializzata in allestimenti per grandi eventi, ha annunciato l’obiettivo di raggiungere 180 milioni di euro di fatturato entro il 2026. Fondata nel 2016, la società include aziende come Tecnolegno Allestimenti, Fontemaggi, Fratelli Graziano e FM Exhibit LLC, con sede ad Atlanta. La società si occupa di allestimenti per fiere e eventi internazionali, partecipando a manifestazioni di portata globale.

PUNTA al mondo Henoto, la società dedicate agli allestimenti di BolognaFiere Group. Nata nel 2016, il gruppo, che oggi è costituito da Tecnolegno Allestimenti, Fontemaggi, Fratelli Graziano e FM Exhibit LLC ad Atlanta in Georgia negli Stati Uniti, punta a chiudere il 2026 con un fatturato di 180 milioni di euro. I ricavi del 2025 sono stati di 150 milioni di euro. "Oggi, Henoto è presente negli Stati Uniti, con diverse sedi operative, quello americano è un mercato che nel 2025 ha generato ricavi per 15 milioni di euro e prevediamo di incrementarli a chiusura 2026. Per l’area latino-americana il Messico è un Paese in cui la Società sta consolidando la presenza e dove stiamo chiudendo l’acquisizione di un sito produttivo dedicato all’area", racconta il presidente di Henoto, Antonio Bruzzone (nella foto in alto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalle fiere alle Olimpiali. Henoto protagonista dei grandi eventi globali

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