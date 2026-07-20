Le temperature record e l’afa insopportabile delle ultime settimane hanno le ore contate. Questa settimana l’anticiclone subtropicale che sta infuocando il clima italiano si appresta a lasciare spazio a correnti d’aria sensibilmente più fresche, provenienti dai quadranti settentrionali, portando a un generale calo delle temperature e al ritorno dei temporali su diverse aree del Paese. A spiegare cosa ci aspetta è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la svolta meteo produrrà i primi effetti già oggi al Nord, per poi estendersi, nei prossimi due giorni, alle regioni adriatiche e al Centro-Sud. Città come Venezia, Trieste e... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Dall’afa insopportabile, ai nubifragi e al calo termico: il ribaltone meteo che cambia tutto e divide in due l’Italia

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