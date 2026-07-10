Nel corso della storia diplomatica sono stati scambiati regali di varia natura, tra cui una pistola e un iPod destinati a figure di rilievo internazionale. Non tutti i destinatari hanno accettato gli omaggi, preferendo evitare di ricevere alcuni oggetti legati all’industria della difesa turca. Alcuni hanno scelto di ignorare o rifiutare tali doni, senza specificare le motivazioni ufficiali. La pratica di scambi di regali ha spesso suscitato attenzione per le sue implicazioni simboliche e diplomatiche.

Ma non tutti se la sono sentita di portare a casa l’omaggio pensato per celebrare l’industria della difesa turca. C’è chi ha preferito glissare e lasciare la pistola in Turchia, chi ha parlato di dono «insolito» come il primo ministro ungherese Péter Magyar e chi ha reso noto di volersene liberare, ma con stile ed eleganza, come fatto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha annunciato che l’arma entrerà tra i cimeli del museo militare di Bruxelles. Un regalo assurdo solo in apparenza perché, nei fatti, racchiude un messaggio molto preciso. In un vertice dedicato alla sicurezza, alle spese militari e al futuro della Nato, Erdogan ha scelto di donare una delle armi della migliore produzione turca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dalla pistola di Erdogan all’iPod per la regina Elisabetta, i regali più strani che hanno fatto la storia della diplomazia

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