Dalla gaffe social di Hamilton al meccanico travolto | 5 curiosità sul weekend del GP del Belgio

Notizia in breve

Durante il weekend del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps sono avvenuti diversi eventi che hanno attirato l’attenzione. Un pilota ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato polemiche, mentre un meccanico è stato investito da un'auto nel paddock. Sono state prese decisioni contestate dai commissari di gara e sono stati registrati momenti di tensione tra i membri del team. La competizione ha visto anche errori e siparietti durante le conferenze stampa.