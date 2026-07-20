Dalla gaffe social di Hamilton al meccanico travolto | 5 curiosità sul weekend del GP del Belgio
Durante il weekend del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps sono avvenuti diversi eventi che hanno attirato l’attenzione. Un pilota ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato polemiche, mentre un meccanico è stato investito da un'auto nel paddock. Sono state prese decisioni contestate dai commissari di gara e sono stati registrati momenti di tensione tra i membri del team. La competizione ha visto anche errori e siparietti durante le conferenze stampa.
Il weekend a Spa-Francorchamp ha riservato colpi di scena al di là delle semplici emozioni in pista. Tra decisioni discutibili dei commissari di gara, momenti di tensione ai box, errori social e siparietti in conferenza stampa, il paddock ha regalato al pubblico momenti che non sono passati inosservato. A Spa sono state inflitte diverse sanzioni: 10 posizioni di penalità in griglia di partenza a Lando Norris e Lance Stroll, 20 a Fernando Alonso e 30 a Isack Hadjar. Le decisioni più incredibili, però, riguardano Esteban Ocon e la Ferrari: il francese della Haas dovrà pagare 5000 euro perché si è presentato con un minuto di ritardo alla conferenza stampa del giovedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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