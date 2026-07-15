Nel Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton potrebbe ripercorrere la stessa pista in cui, 30 anni fa, Michael Schumacher ottenne la sua prima vittoria con la Ferrari. Hamilton, che ha vinto per la prima volta con la scuderia nel medesimo circuito, ha un’occasione per continuare l’analogia tra i due piloti. La gara si svolge sullo stesso autodromo dove Schumacher conquistò la sua seconda vittoria con la Ferrari.

Lewis Hamilton ha conquistato la prima vittoria della carriera in Ferrari proprio nello stesso autodromo in cui si concretizzò la prima affermazione in rosso di Michael Schumacher, peraltro a esattamente 30 anni di distanza. Considerando come il tedesco abbia firmato il secondo successo con la Scuderia di Maranello a Spa-Francorchamps, è impossibile non effettuare un’analogia in vista del Gran Premio del Belgio. Certo, le differenze sarebbero comunque sostanziali. Innanzitutto in questo 2026 il britannico sta vivendo la sua seconda stagione con il Cavallino Rampante, mentre il tedesco nel 1996 era appena arrivato. Inoltre, fra il trionfo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, l’analogia tra Hamilton e Schumacher proseguirà nel GP del Belgio, teatro della seconda vittoria Rossa del tedesco?

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