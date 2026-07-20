Dalla Cina agli Stati Uniti | il Summer Opera Program accompagna verso il debutto giovani cantanti lirici da tutto il mondo nelle province di Bergamo e Brescia

Notizia in breve

Il Summer Opera Program, promosso dall'associazione Musica Proibita Management, si svolge nelle province di Bergamo e Brescia e coinvolge giovani cantanti lirici provenienti da diversi Paesi. Tra i partecipanti ci sono allievi dagli Stati Uniti, Cina, Giappone, Australia, Turchia, Spagna e Portogallo, che stanno seguendo un percorso di formazione per prepararsi al debutto in un'opera lirica. Il programma rappresenta un'opportunità di alta formazione internazionale per i giovani artisti.