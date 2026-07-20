Dalla Cina agli Stati Uniti | il Summer Opera Program accompagna verso il debutto giovani cantanti lirici da tutto il mondo nelle province di Bergamo e Brescia
Il Summer Opera Program, promosso dall'associazione Musica Proibita Management, si svolge nelle province di Bergamo e Brescia e coinvolge giovani cantanti lirici provenienti da diversi Paesi. Tra i partecipanti ci sono allievi dagli Stati Uniti, Cina, Giappone, Australia, Turchia, Spagna e Portogallo, che stanno seguendo un percorso di formazione per prepararsi al debutto in un'opera lirica. Il programma rappresenta un'opportunità di alta formazione internazionale per i giovani artisti.
Allievi provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone, Australia, Turchia, Spagna, Portogallo e da altri Paesi preparano il proprio debutto in un'opera lirica grazie al Summer Opera Program, percorso internazionale di alta formazione promosso dall'associazione bergamasca Musica Proibita Management. Dal 4 al 24 luglio, negli spazi del Seminario Vescovile di Bergamo, i partecipanti seguiranno oltre 110 ore di formazione con 15 professionisti della scena lirica. Il programma si concluderà con una produzione del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, in scena il 22 luglio a Palazzolo sull'Oglio, il 23 luglio a Caprino Bergamasco e il 24 luglio a Castelcovati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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