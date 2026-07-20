Dal collasso climatico alle guerre è il tramonto della globalizzazione

Il testo segnala che la globalizzazione sta affievolendo, con effetti visibili in vari settori. Si evidenzia il crollo delle promesse di crescita continua, di aumento della ricchezza globale e di mercati in espansione. Viene anche menzionato il deterioramento delle relazioni internazionali, precedentemente sostenute dal commercio, e si fa riferimento a crisi come il collasso climatico e le guerre come fattori che contribuiscono a questa fine.

Roma, 20 luglio 2026 – C’era una volta la favola della globalizzazione che tutto promette e tutto realizza: crescita costante dei consumi, aumento incessante della ricchezza complessiva, espansione progressiva dei mercati e della democrazia, pacificazione delle relazioni internazionali attraverso il commercio. Era una favola, appunto, basta guardarsi attorno per constatarlo, in un mondo in guerra, alle prese con una crisi climatica incontrollabile, con le disuguaglianze che crescono, con le democrazie che deperiscono, con i nuovi oligarchi di Big Tech che controllano non solo tecnologie e comunicazioni, ma anche le menti e le capacità cognitive delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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