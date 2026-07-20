Il valore legale delle comunicazioni digitali sta cambiando con l’introduzione di nuove modalità di verifica. Oggi, le spunte blu e le conferme di ricezione automatizzate sono diventate strumenti comuni per attestare l’avvenuta consegna di una email. Questi sistemi sostituiscono le vecchie procedure di registrazione cartacea e ricevuta di ritorno, che richiedevano tempi più lunghi e procedure manuali.

Roma, 20 luglio 2026 – In principio fu il registro cartaceo, la ricevuta di ritorno da compilare a penna e la lunga coda allo sportello con il bigliettino numerato in mano. Per decenni, la raccomandata è stata l’incubo burocratico per eccellenza: il canale ufficiale e solenne con cui i cittadini si scambiavano comunicazioni formali, dalle disdette dei contratti ai solleciti di pagamento. Oggi, però, il panorama si sta evolvendo rapidamente. L’innovazione tecnologica e le normative europee stanno progressivamente trasformando uno dei gesti più tradizionali della vita amministrativa, aprendo la strada a modalità di invio che un tempo avremmo considerato inimmaginabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dai tempi d'attesa alle spunte blu: come cambia il valore legale delle nostre lettere

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