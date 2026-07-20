In molte città italiane, vengono aperti spazi culturali e musei come rifugi climatici durante le ondate di caldo intenso. Questi ambienti, climatizzati e protetti, offrono ai visitatori un luogo fresco e tranquillo, lontano dalle alte temperature esterne. Spesso, si trovano vicino a aree verdi o rivi, e vengono promossi come alternative per sfuggire al caldo e godere di esposizioni artistiche e storiche in condizioni più confortevoli.

Si potrebbe creare un acronimo e sarebbe R. C. C., ovvero Rifugi Climatici Culturali. Perché è ovvio che si cerchi la natura acquatica o boschiva, in momenti di grande caldo, ma è anche vero che ci sono occasioni per unire il refrigerio a una mostra, a un film o a uno spettacolo in città, compresa qualche soluzione che vede cultura e natura lavorare con lo stesso fine. A questo proposito, se ancora non avete fatto l’esperienza dell’ Arena Puccini all’Ippodromo (anche se i dati ci informano che le presenze hanno già sorpassato ad oggi quelle dello scorso anno al Dlf, con 8.300 spettatori nelle prime 19 serate) sappiate che, davanti allo schermo in mezzo al pratone sulla pista, c’è sempre qualche grado in meno rispetto al resto della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai musei alla ’Puccini’. I rifugi climatici culturali

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