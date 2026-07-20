A partire dal primo luglio, l’Unione europea ha introdotto nuove regole per gli acquisti online di piccoli pacchi provenienti dalla Cina, includendo una riforma che mira a ridurre le spedizioni di minipacchi. Oltre alle tariffe doganali, è stata applicata anche una multa per le violazioni. Questa misura si inserisce nel quadro delle restrizioni volte a controllare le importazioni di prodotti acquistati via e-commerce. La nuova normativa si aggiunge alle tensioni commerciali tra Bruxelles e Pechino.

Dopo i dazi, la multa. Se dal primo luglio scorso la riforma per arginare il diluvio dei mini-pacchi acquistati online è entrata nella vita quotidiana dello shopping europeo, inserendosi in un momento piuttosto delicato del confronto tra Bruxelles e Pechino sugli squilibri commerciali, adesso l’Europa sgancia un altro siluro contro la Cina. Premessa. Da tre settimane l’Ue ha chiuso l’esenzione doganale per i pacchetti sotto i 150 euro provenienti da Paesi terzi, facendo scattare un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi come Shein e Temu. Ora però c’è un bersaglio più preciso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dai mini-pacchi ad AliExpress, così l’Ue stringe la presa sull’e-commerce cinese

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