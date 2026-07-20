da ottantacinque anni al lavoro sulla plastica

Un’azienda specializzata nella lavorazione della plastica è stata fondata ottantacinque anni fa da un ingegnere con una laurea a Milano. Dopo aver iniziato la carriera a Torino e aver vissuto la Prima Guerra Mondiale, ha aperto un’attività a Monza dedicata alla produzione e lavorazione di materiali plastici. Da allora, l’azienda ha operato nel settore per quasi un secolo.

TUTTO ha inizio ottantacinque fa, quando l’ingegner Carlo Bertani, una laurea a Milano, dopo i primi passi a Torino e la prima Guerra Mondiale, fonda a Monza Elesa. Siamo nel 1941. Nata come “Industria Stampaggio Materie Plastiche“, inizialmente con il nome “Elettra“, l’azienda avvia la propria attività producendo impugnature speciali in bakelite, uno dei primi materiali plastici disponibili sul mercato. Fin dagli esordi, Elesa si distingue per una visione pionieristica nell’utilizzo delle materie plastiche in un settore che fino a quel momento era dominato dal metallo e dalla produzione interna delle singole aziende. La svolta arriva, però,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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