Da ottantacinque anni al lavoro sulla plastica

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’azienda specializzata nella lavorazione della plastica è stata fondata ottantacinque anni fa da un ingegnere con una laurea a Milano. Dopo aver iniziato la carriera a Torino e aver vissuto la Prima Guerra Mondiale, ha aperto un’attività a Monza dedicata alla produzione e lavorazione di materiali plastici. Da allora, l’azienda ha operato nel settore per quasi un secolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TUTTO ha inizio ottantacinque fa, quando l’ingegner Carlo Bertani, una laurea a Milano, dopo i primi passi a Torino e la prima Guerra Mondiale, fonda a Monza Elesa. Siamo nel 1941. Nata come “Industria Stampaggio Materie Plastiche“, inizialmente con il nome “Elettra“, l’azienda avvia la propria attività producendo impugnature speciali in bakelite, uno dei primi materiali plastici disponibili sul mercato. Fin dagli esordi, Elesa si distingue per una visione pionieristica nell’utilizzo delle materie plastiche in un settore che fino a quel momento era dominato dal metallo e dalla produzione interna delle singole aziende. La svolta arriva, però,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

da ottantacinque anni al lavoro sulla plastica
© Quotidiano.net - Da ottantacinque anni al lavoro sulla plastica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Start a 1 Person Business with Claude

Video Start a 1 Person Business with Claude

Notizie e thread social correlati

Furgone travolge e uccide due ragazzi di 25 anni: stavano andando al lavoro sulla stessa biciDue giovani di 25 anni sono morti in un incidente stradale a Roncoferraro, in provincia di Mantova.

MotoGP al lavoro sulla sicurezza: allo studio file in griglia da 2 moto (invece di 3)La MotoGP sta valutando modifiche alla griglia di partenza per migliorare la sicurezza.

Temi più discussi: Da ottantacinque anni al lavoro sulla plastica; NeN luce e gas: fino a 84 € di sconto e tariffe bloccate per 10 anni; Romano Garofalo morto a 84 anni, addio al fumettista creatore di Jonny Logan e MostrAlfonso; Milano 84: 'Il sogno di una scuola davvero inclusiva, attenta alle neurodivergenze e al pensiero laterale'.

da ottantacinque anni alDa ottantacinque anni al lavoro sulla plasticaTUTTO ha inizio ottantacinque fa, quando l’ingegner Carlo Bertani, una laurea a Milano, dopo i primi passi a Torino ... quotidiano.net

da ottantacinque anni alFabio Testi, 85 anni e lo spirito di un ventenne: 'Salviamo il nostro cinema'Fabio Testi festeggia 85 anni a Ischia, lanciando un accorato appello per salvare il cinema italiano dalla 'colonizzazione' americana ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web