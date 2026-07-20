Da Noemi a Springsteen e Madonna quando il palco ‘tradisce' le star

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante è caduta dal palco, interrompendo lo spettacolo e finendo in ospedale per controlli. Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti che coinvolgono artisti durante esibizioni dal vivo, tra cui casi di cadute di altri cantanti noti come Springsteen e Madonna. In alcuni casi si sono verificati infortuni che hanno richiesto interventi medici, mentre altri episodi hanno portato alla sospensione temporanea delle performance.

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Roma, 20 lug. (Adnkronos) - La caduta di Noemi ieri sera a San Salvo Marina, con il concerto interrotto e il ricovero in ospedale per accertamenti, è solo l'ultimo episodio di una lunga lista di incidenti accaduti sui palchi di eventi musicali live. La cantante romana ha rassicurato i fan con un post dall'ospedale, ma dovrà fermarsi per quattro settimane: un imprevisto che si aggiunge a una casistica sorprendentemente ricca. Sono tantissime infatti le star ‘tradite' dal palco e costrette a fermare o sospendere concerti. Uno degli episodi più recenti riguarda Gianna Nannini, che nel luglio 2025 si era procurata una frattura al radio durante il Rheingau Musik Festival di Wiesbaden. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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