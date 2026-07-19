Spagna-Argentina tutti i vip alla finale dei Mondiali | da Penelope Cruz ad Alessandro Del Piero passando per Alice Campello e Travis Scott ecco chi c' era

Al MetLife Stadium di New York si è svolta la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, con numerosi personaggi noti presenti. Tra gli ospiti ci sono stati attori, musicisti e sportivi, tra cui un’attrice spagnola, un ex calciatore italiano, una modella e un rapper. La serata ha visto un’ampia partecipazione di celebrity, creando un’atmosfera da evento glamour più che sportivo. La partita è stata seguita da pubblico e vip seduti tra gli spettatori.

Più che uno stadio, un vero e proprio red carpet. Per una sera, il MetLife Stadium di New York si è trasformato nel salotto più esclusivo del pianeta, dove il calcio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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