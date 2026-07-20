N el cuore della bella Lerici, I Doria è un angolo fresco e appartato, via dalla “pazza folla”. Qui, guardando il mare dal Golfo dei Poeti, si gusta la cucina ligure-creativa di Riccardo Luvisi. Jessica Chastain: «Americani, non usate il cucchiaio per mangiare gli spaghetti» X Leggi anche › Liguria: 5 ristoranti da non mancare nel Golfo dei Poeti Ecco un’appetitosa ricetta: Tagliatelle all’uovo, vongole triglie e fiori di zucca. Ingredienti per 1 persona: -tagliatelle all’uovo fresche 125 gr -vongole veraci n.10 -triglie di scoglio n.1 -fiore di zucca n.2 -scalogno n. 12 piccolo -aglio 12 spicchio -prezzemolo 1 rametto -Vermentino Ligure 10 cl -sale q. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da “I Doria” di Lerici, la ricetta delle Tagliatelle all’uovo, vongole, triglie e fiori di zucca

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