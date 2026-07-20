Durante un controllo alla 31esima settimana, è stato diagnosticato un polidramnios moderato, ovvero un aumento moderato del liquido amniotico. La paziente ha già eseguito la curva glicemica, risultata negativa. La causa di un aumento moderato del liquido amniotico può essere variata, ma non è specificato nel referto.

Buongiorno, sono alla 31esima settimana settimana e durante l’ultimo controllo il medico ha diagnosticato un polidramnios moderato. Ho già fatto la curva glicemica ed è negativa. Da cosa potrebbe derivare quindi questo eccesso di liquido? Cosa rischio io e cosa rischia il bambino in questa situazione? Sono molto preoccupata. La ringrazio se vorrà rispondermi. Buongiorno signor, il polidramnios può essere dovuto a diverse cause. Se si accompagna a una crescita di peso importante del feto potrebbe essere sintomo di diabete gestazionale anche se la curva è negativa, poiché la curva è un esame di screening e non sempre riesce a rilevare tutti i casi di diabete gestazionale in quanto ci possono essere alcuni bias. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da cosa può essere causato un aumento moderato del liquido amniotico?”

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