Cuba al buio da 26 giorni | così Trump ha messo in crisi il Paese

Da thesocialpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cuba è al buio da 26 giorni a causa di una grave crisi energetica che ha causato interruzioni prolungate dell’elettricità. La mancanza di corrente ha compromesso servizi essenziali e la vita quotidiana dei cittadini, creando una situazione di emergenza senza precedenti nel paese.

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La grave crisi energetica che sta colpendo Cuba ha raggiunto livelli di emergenza senza precedenti, trasformando la vita quotidiana della popolazione in un vero e proprio calvario privo di luce e di servizi essenziali. In diverse zone dell’isola, comunità intere si trovano da settimane nell’oscurità più totale a causa dei ripetuti e strutturali collassi della rete elettrica nazionale. Questa situazione limite sta mettendo a durissima prova la tenuta sociale e sanitaria del Paese, esponendo anziani, bambini e persone inferme a rischi costanti per la propria sopravvivenza. La drammatica quotidianità nei quartieri al buio. Nel quartiere di Veguita de Galo, situato nella periferia meridionale della città di Santiago de Cuba, circa diciannove mila residenti affrontano una condizione di estremo disagio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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