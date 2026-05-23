Santiago Suarez è l’allenatore capo della Nazionale giovanile cubana di boxe, uno sport che ha regalato all’isola tanti tanti successi sportivi con una sfilza lunghissima di medaglie olimpiche e atleti che hanno fatto la storia come Teofilo Stevenson. Il pugilato di Cuba è conosciuto in tutto il mondo, da qualche anno ci sono allenatori cubani dappertutto, molti guidano le Nazionali estere, altri hanno aperto una palestra in Europa, ce ne sono alcune anche in Italia. Suarez è rimasto in patria, lì ha sempre avuto un suo lavoro, fino a qualche anno fa è stato coach della Nazionale femminile di cui è stato un vero pioniere. Il suo Paese sta vivendo momenti terribili e anche il suo sport prediletto soffre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi Cuba-Usa, il maestro di boxe Suarez: “Le palestre chiuse da tre mesi. È un momento buio, ma ne usciremo a testa alta”

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