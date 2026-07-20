Le quote dei bookmaker indicano un testa a testa tra Mancini e Pirlo per la panchina della nazionale italiana. Il presidente della Figc ha dichiarato che nei prossimi giorni verrà annunciata la scelta del nuovo commissario tecnico, senza confermare ancora chi sarà. La decisione sulla guida della squadra nazionale è attesa a breve. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi o sui criteri di selezione.

"Non ci sono solo Mancini e Pirlo, ancora qualche giorno e saprete tutto". Lo ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò a precisa domanda di Sky Sport sulla situazione del nuovo commissario tecnico della nazionale. Una scelta delicatissima, da prendere di concerto con il direttore tecnico azzurro Paolo Maldini e l'advisor Leonardo nel più breve tempo possibile. Scopriamo allora le quote del prossimo allenatore Italia analizzando i banchi dei principali siti di scommesse. La suggestione Guardiola, lanciata dalla Gazzetta già diverse settimane fa, ha modificato lo scenario sulle lavagne dei bookmaker. Il tecnico catalano, che ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ct Italia, per i bookie è testa a testa per la panchina azzurra: le quote

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