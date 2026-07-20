Cristiana Anania, una delle troniste di questa stagione di Uomini e Donne, era uscita dal programma con Ernesto Passaro. Tuttavia, dopo la fine della frequentazione, sono emerse segnalazioni e reazioni pubbliche. Anania è stata vista in compagnia di una nuova persona, mentre Ernesto Passaro ha commentato la situazione sui social. Le confessioni di Anania e Passaro hanno fatto luce su alcuni aspetti della loro relazione, senza ulteriori dettagli.

Tra le troniste dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne c’è Cristiana Anania. La ragazza era uscita dal programma insieme ad Ernesto Passaro. Tra i due sembrava esserci un’intesa molto forte, ma poi le cose sono cambiate. Di punto in bianco i due hanno annunciato la loro rottura, senza dare troppe spiegazioni sulle cause. Il loro comportamento ha sempre dimostrato poca chiarezza e trasparenza, cosa che il pubblico da casa, che ha seguito con passione la loro storia, non ha apprezzato. Anche in queste ore è accaduto qualcosa che sembra essere poco chiaro. Su Cristiana, infatti, è trapelata una segnalazione secondo la quale sembrerebbe che abbia voltato pagina dopo Ernesto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cristiana Anania fidanzata dopo Ernesto? Segnalazione, reazione di lui e confessioni

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Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana sceglie Ernesto

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