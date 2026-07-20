A Crema, un’azienda cosmetica con 800 dipendenti, il 70% donne, ha introdotto benefit specifici per le madri. La lavorazione avviene su tre turni e, secondo alcune dipendenti, diventare madri rende più difficile conciliare vita privata e lavoro. Un esempio citato riguarda una dipendente che ha ricevuto supporto dall’azienda durante la maternità, contribuendo a rendere più gestibile il rapporto tra famiglia e occupazione. La storia viene presentata come un esempio di pratica positiva.

Crema (Cremona) – “Lavoro in un’azienda cosmetica vicino Crema, con 800 dipendenti di cui il 70% donne. Si lavora su tre turni e, quando si diventa madri, è ancora più complicato conciliare la vita privata con quella lavorativa. L’ho vissuto sulla mia pelle. Allora mi sono data da fare perché le condizioni migliorassero”. Rosa Indellicati, componente del coordinamento donne e delegata Rsu, racconta la sua esperienza come esempio virtuoso. “ Se c’è la volontà, i passi avanti si fanno”. "Per fortuna la mia carriera non si è fermata”. “Oggi – continua – tante ragazze non solo non sono più costrette a lasciare il lavoro, ma riescono anche a crescere professionalmente conquistando delle posizioni lavorative, per esempio spostandosi nell’ambito del “controllo qualità“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, la storia di Rosa e l’esempio virtuoso: “Con i benefit la maternità non è un peso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modern girl transmigrates as an unloved consort! Teams up with her unborn prince for palace revenge!

Notizie e thread social correlati

"L’accordo è un esempio virtuoso"E' stato firmato un nuovo accordo tra Edison e il Comune di Modena riguardante la gestione di un bene pubblico.

Fertilizzanti dai fanghi di conceria. Esempio virtuoso da Ponte a EgolaA Ponte a Egola, in provincia di Pisa, è stato avviato un progetto che utilizza i fanghi di depurazione provenienti dalle concerie come fertilizzanti...

Temi più discussi: Crema, la storia di Rosa e l’esempio virtuoso: Con i benefit la maternità non è un peso; Clamoroso a Crema: il ristorante Botero, sabato 18 luglio, dopo la sua ultima cena, purtroppo chiude i battenti. E la capitale del Granducato del Tortello perde un pezzo della sua recente storia...; Non chiamatelo franchising: storia di 081, con tre pizzerie fra Emilia e Lombardia; Eventi segnalati dai Comuni.

Crema, la storia di Rosa e l’esempio virtuoso: Con i benefit la maternità non è un pesoRosa Indellicati, mamma di due figli, è componente del coordinamento donne e delegata Rsu. La sua esperienza (positiva) in un'azienda cosmetica con 800 dipendenti: Temevo che la mia carriera si sareb ... ilgiorno.it

Ogni estate in spiaggia la stessa storia: c’è chi ama stare sotto il sole e chi preferisce proteggersi dai raggi UV con le dovute precauzioni. Se fai parte del team tintarella ricorda di non esporti al sole nelle ore più calde e che l’abbronzatura non sostituisce la cre x.com

Quali sono alcune cose da considerare quando si crea la storia del mio mondo reddit

Crema, il delitto di Youssef, scarcerati due ragazzi su treLa morte del 19enne Youssef ha lasciato sbigottita la comunità di Crema e il giudice si è espresso rispetto ai presunti autori dell'omicidio decidendo del destino degli esecutori. notizie.it