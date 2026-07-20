Durante la partita dei Mondiali 2026, il campione ha compiuto un gesto che ha sorpreso tutti, suscitando molte reazioni. La Spagna ha vinto contro l’Argentina ai supplementari con il gol di Ferran Torres. Dopo il fischio finale, però, l’attenzione si è spostata su un’azione del giocatore che ha coinvolto il modo in cui ha interagito con il pubblico, lasciando molti a bocca aperta. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del gesto.

La Spagna ha conquistato il Mondiale 2026 battendo l’ Argentina ai tempi supplementari grazie al gol decisivo di Ferran Torres, ma a far discutere dopo il triplice fischio non è stato soltanto il calcio giocato. Durante la cerimonia di premiazione, infatti, i riflettori si sono spostati su Donald Trump e su un gesto del capitano Rodri, diventato rapidamente virale sui social. Dopo aver ricevuto la Coppa del Mondo dalle mani del presidente della FIFA Gianni Infantino, i giocatori spagnoli si sono preparati alla tradizionale foto celebrativa. Sul palco, però, era rimasto anche Trump, presente accanto ai campioni insieme ai vertici della federazione internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Così ha fregato Trump in diretta”. Mondiali, il gesto clamoroso del campione: tutti a bocca aperta

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