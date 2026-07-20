Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. La lezione è il thriller drammatico diretto da Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi protagonisti di una storia fatta di segreti, tensione e verità nascoste. Al centro del racconto c'è un'abile avvocata che decide di difendere un professore accusato di abusi sessuali, ma questa scelta la. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 20 Luglio 2026 - La lezione

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