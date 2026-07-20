Un incidente si è verificato tra un ciclista e un veicolo. Secondo la normativa italiana, i ciclisti sono considerati utenti deboli della strada, come i pedoni. In caso di collisione, di solito sono loro a subire danni più gravi. La legge prevede misure di protezione specifiche per tutelarli in situazioni di incidente.

I ciclisti, insieme ai pedoni, sono considerati dalla legge italiana gli utenti più deboli e vulnerabili della strada e non è strano che sia così: in caso di incidente, infatti, è quasi certo che ad avere la peggio saranno loro e, per tanto, vanno protetti e tutelati. Tutto ciò si traduce in una serie di norme, con conseguente giurisprudenza, sulla responsabilità degli automobilisti e dei ciclisti in caso di sinistro. Semplificando al massimo possiamo dire che, in caso di incidente tra auto e bici, l'automobilista ha sempre torto fino a prova contraria. Ma come può un automobilista dimostrare di non avere torto? Il riferimento principale è l’articolo 2054 del Codice civile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa succede se investiamo un ciclista?

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Ciclista muore investito da auto sulla circumvallazione tra Mugnano e Melito

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