Cosa dobbiamo aspettarci | meteo Italia svolta in arrivo

Dopo settimane di caldo intenso e temperature sopra la media, il meteo in Italia sta per cambiare. È previsto un peggioramento con l’arrivo di piogge e un calo delle temperature, che porteranno un cambiamento rispetto alle condizioni climatiche degli ultimi giorni. La fase di caldo prolungato si interromperà, aprendo la strada a condizioni più instabili e variabili su diverse regioni.

Dopo una fase prolungata di caldo intenso e temperature superiori alle medie del periodo, il meteo Italia si prepara a un cambiamento. Secondo le previsioni diffuse dagli esperti di Meteo Giuliacci, l’alta pressione di origine africana è in progressivo arretramento e nei prossimi giorni lascerà spazio a correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. Il quadro atteso è caratterizzato da un ritorno dell’instabilità, con temporali soprattutto al Settentrione e un calo termico destinato a coinvolgere gradualmente anche le altre aree della penisola. Dopo giornate afose da Nord a Sud, l’attenzione è rivolta quindi all’evoluzione prevista nella prima parte della settimana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Sabato 6 giugno 2026 - Previsioni meteo Italia di domani

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