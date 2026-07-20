Corriere dello Sport – Calciomercato Lazio proposto Musah | così può essere utile a Gattuso

Il mercato della Lazio è fermo a causa delle restrizioni finanziarie e dei limiti di spesa, che impediscono nuove operazioni. La squadra cerca un difensore per sostituire il giocatore uscente, un centravanti con capacità realizzative e un centrocampista versatile. Tra le proposte, c’è anche quella di un centrocampista statunitense, considerato utile per il modulo di allenamento del nuovo tecnico. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre le offerte sono soggette alle restrizioni di bilancio.

2026-07-20 09:22:00 Il Corriere: ROMA – I pezzi mancanti: il difensore post Gila, il centravanti cannoniere e magari un jolly di centrocampo. Il mercato della Lazio è bloccato negli ingorghi del saldo zero, tra i vincoli che impongono di alleggerire conti e monte ingaggi. Tempi di vacche magre da due anni. Rino lo sa e allena quello che ha. Pedraza e Doekhi si sono aggiunti alla difesa, mancano i pezzi principali. Il tecnico aspetta Dominguez della Dinamo Zagabria, è stallo su prezzo e formula. Vuole un 9 che fiuti e segni gol. Avrebbe aggiunto Asp del Bayern, ala e trequartista, alla batteria degli attaccanti. Non è arrivato. L’idea di aggiungere un trequartista resta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Calciomercato Lazio, nome nuovo per l'attacco

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