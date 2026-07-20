Correre d' estate | come gestire l' idratazione quando il caldo mette a dura prova
Durante l’estate, chi corre deve prestare attenzione all’idratazione, poiché il caldo aumenta la perdita di liquidi. È consigliato bere acqua prima, durante e dopo l’attività fisica, integrando con bevande contenenti sali minerali quando si corre per lungo tempo. Si raccomanda di evitare bevande zuccherate o troppo fredde. La sudorazione intensa può portare a disidratazione, quindi è importante monitorare i segnali del corpo e pianificare le sessioni di corsa nelle ore più fresche.
Un buon allenamento passa, specialmente nei mesi più caldi, da una corretta idratazione. Per chi aspetta con ansia il rientro alle gare, dalle brevi distanze alle maratone più importanti, l'estate significa in molti casi, passare i giorni a macinare chilometri sotto un caldo che trasforma ogni uscita in una sfida fisiologica prima ancora che atletica. Ryan S. Brown, medico dello sport presso UT Physicians Orthopedics, ha analizzato il caso, parlandone pubblicamente, e andando diretto sul punto: non basta avere un piano di allenamento, serve un piano di idratazione altrettanto strutturato. Chi arriva alla partenza senza averci pensato, in certi casi, non arriva nemmeno al traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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