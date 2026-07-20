Correre d' estate | come gestire l' idratazione quando il caldo mette a dura prova

Notizia in breve

Durante l’estate, chi corre deve prestare attenzione all’idratazione, poiché il caldo aumenta la perdita di liquidi. È consigliato bere acqua prima, durante e dopo l’attività fisica, integrando con bevande contenenti sali minerali quando si corre per lungo tempo. Si raccomanda di evitare bevande zuccherate o troppo fredde. La sudorazione intensa può portare a disidratazione, quindi è importante monitorare i segnali del corpo e pianificare le sessioni di corsa nelle ore più fresche.