Controlli nel Sannio denunce e provvedimenti eseguiti dai Carabinieri

Da puntomagazine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel Sannio, concentrandosi su Benevento e la provincia. Sono stati verificati comportamenti alla guida, con particolare attenzione a chi aveva consumato alcol, e sono stati controllati monopattini irregolari. Sono state emesse denunce e adottati provvedimenti nei confronti di persone e veicoli trovati in violazione delle normative. Le operazioni sono state svolte su tutto il territorio.

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Benevento e provincia, fine settimana di controlli: alcol alla guida, monopattini irregolari e misure eseguite. Attività intensificata su tutto il territorio. Fine settimana di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati in servizi di prevenzione e vigilanza tra il capoluogo e diversi comuni della provincia. Le attività hanno riguardato la sicurezza stradale, il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e l’esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria. Due denunce per violazioni legate all’alcol. A Pesco Sannita, i Carabinieri hanno controllato un automobilista cinquantenne sottoponendolo all’alcoltest. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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