controlli ecopunti asia adotta la linea dura

L’Asia ha avviato controlli straordinari sugli ecopunti nelle contrade, collaborando con la polizia municipale e le guardie ambientali. L’obiettivo è prevenire gli sversamenti irregolari di rifiuti e mantenere il decoro urbano. L’operazione mira a verificare il corretto utilizzo delle aree di raccolta e a identificare eventuali violazioni delle norme ambientali. I controlli si svolgono in modo coordinato e intensificato rispetto alle attività ordinarie.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Asia, in sinergia con il comando della polizia municipale e le guardie ambientali, ha avviato un’attività straordinaria di controllo degli ecopunti situati nelle contrade per contrastare gli sversamenti irregolari e tutelare il decoro urbano. Ieri i controlli, che hanno interessato contrada Montecalvo (strada Madonna della Salute) e contrada Cretarossa, hanno sorpreso diversi cittadini a conferire rifiuti in violazione degli orari e del giorno di conferimento. Nel corso delle verifiche, sono stati individuati anche utenti provenienti da comuni limitrofi intenti a scaricare rifiuti presso le postazioni della città di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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