Il Comune ha annunciato controlli intensivi sugli studentati, con sanzioni e possibili denunce penali per chi utilizza le strutture a scopo turistico senza autorizzazione. La Polizia Municipale ha avviato verifiche approfondite, senza prevedere deroghe per chi tenta di aggirare le regole. Le ispezioni sono state estese a tutte le strutture sospettate di essere utilizzate come alloggi temporanei per turisti.

di Antonio Passanese Controlli a tappeto, sanzioni e, nei casi più gravi, anche l’ipotesi di una denuncia penale. Palazzo Vecchio alza il livello dello scontro contro gli ’pseudo-studentati’, le strutture che, secondo l’amministrazione comunale, avrebbero superato i limiti fissati dal regolamento trasformandosi di fatto in attività turistico-ricettive. La Polizia municipale sta passando al setaccio tutte le dodici strutture private presenti a Firenze per verificare il rispetto delle norme comunali e della legge regionale sul turismo. Sotto la lente ci sono in particolare quegli studentati che, pur non avendo presentato entro lo scorso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studentati, linea dura del Comune: "Niente deroghe turistiche ai furbetti". Controlli a tappeto della Municipale

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