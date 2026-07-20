Conte ricorda Napoli e parla del futuro | Sono sereno

Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, ha dichiarato di vivere questo momento di pausa con serenità. Ora senza vincoli contrattuali, il tecnico si sta dedicando a momenti di relax dopo aver concluso la sua esperienza con il club. Conte ha anche ricordato Napoli, senza entrare nei dettagli, e ha parlato del futuro senza specificare piani precisi. La sua situazione attuale rimane di totale libertà professionale.

Antonio Conte si gode una fase di pausa dopo la fine della sua esperienza al Napoli. L’allenatore salentino, oggi libero da vincoli contrattuali, ha raccontato di vivere questo periodo con serenità. Il tecnico è intervenuto nel pre-partita della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Sullo sfondo restano le indiscrezioni relative a un possibile futuro sulla panchina della Nazionale italiana. Conte ha chiuso il proprio ciclo in azzurro dopo due stagioni ricche di risultati. Con il Napoli ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Un percorso che gli ha lasciato soddisfazioni profonde anche sul piano personale. Ospite di DAZN, l’ex allenatore azzurro ha spiegato: “Come ho passato questo mese e mezzo? Mi manca il campo? Sinceramente sto bene, molto sereno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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