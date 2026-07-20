L’analisi dell’andamento del credito mostra una diminuzione dei finanziamenti bancari alle imprese, con un calo più marcato tra le aziende di piccole dimensioni. Confidi ha deciso di espandere il suo raggio di azione per supportare queste imprese, che risultano più vulnerabili di fronte alla contrazione del credito. La riduzione dei finanziamenti si concentra soprattutto sui piccoli imprenditori, che spesso fanno fatica ad accedere alle risorse finanziarie necessarie per operare e crescere.

L’ ANALISI dell’andamento del credito evidenzia una persistente contrazione dei finanziamenti bancari alle imprese e, in particolare, a quelle di minori dimensioni. Negli ultimi tredici anni, il credito erogato alle piccole imprese ha registrato una riduzione di circa il 45% e dal 2022 a oggi i prestiti bancari alle imprese si sono ridotti in modo significativo, con una contrazione complessiva di quasi 41 miliardi di euro. Diventa sempre più importante il ruolo dei consorzi fidi – i soggetti che garantiscono alle banche il credito erogato alle aziende – e nel 2024 (ultimo dato disponibile) lo stock del credito finanziato dalle banche tramite garanzia Confidi risulta pari a circa 7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Confidi supporta le piccole imprese e amplia il suo perimetro operativo

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