Concerto Bad Bunny sospeso a Milano il promoter | Biglietto rimborsato a tutti Ma i soccorsi hanno funzionato La Maura evacuata in un’ora

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato sospeso e tutti i biglietti sono stati rimborsati. Il promoter ha spiegato che i soccorsi hanno funzionato e l’evacuazione di circa 78 mila spettatori nel quartiere La Maura è avvenuta in un’ora. Ha inoltre aggiunto di aver affrontato un’emergenza mai gestita in 45 anni di esperienza nel settore degli eventi.