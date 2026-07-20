Concerto Bad Bunny sospeso a Milano il promoter | Biglietto rimborsato a tutti Ma i soccorsi hanno funzionato La Maura evacuata in un’ora
Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato sospeso e tutti i biglietti sono stati rimborsati. Il promoter ha spiegato che i soccorsi hanno funzionato e l’evacuazione di circa 78 mila spettatori nel quartiere La Maura è avvenuta in un’ora. Ha inoltre aggiunto di aver affrontato un’emergenza mai gestita in 45 anni di esperienza nel settore degli eventi.
«Abbiamo fatto tutto il possibile per affrontare al meglio l’emergenza che ha coinvolto i 78 mila spettatori del concerto di Bad Bunny. Un’emergenza, va detto, che non avevo mai affrontato prima in 45 anni di lavoro in questo campo». Roberto De Luca, presidente e amministratore delegato di Live Nation, la società che produce grandi concerti di cantanti italiani e internazionali, commenta l’epilogo del concerto di sabato sera della star dell’urban pop latino con decine di migliaia di persone costrette a evacuare l’ippodromo La Maura sotto un acquazzone che poi si è trasformato in un’intensa grandinata. L’artista portoricano stava... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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Al concerto di Bad Bunny a Milano spettatori feriti dalla violenta grandinata: i soccorsi
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