Compagna e figlio senza luce | Li ha ridotti sul lastrico

Un uomo di 27 anni è accusato di aver lasciato senza luce e gas la compagna e il figlio di 15 mesi. Secondo le denunce, avrebbe causato loro problemi economici e difficoltà con le utenze domestiche. La famiglia si sarebbe trovata senza risorse energetiche, aggravando la loro situazione di disagio. La vicenda si è sviluppata a seguito di segnalazioni di maltrattamenti e abusi. La polizia sta indagando sui fatti e sulla condotta dell’uomo.

Da compagno a persecutore, fino a lasciare la donna e il figlio di appena 15 mesi senza luce e gas. È l’accusa contestata a un 27enne, residente a Santarcangelo, che dovrà affrontare l’udienza preliminare il 27 gennaio 2027 dopo che il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Luca Bertuzzi. I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Secondo l’accusa, tra il gennaio 2025 e l’aprile scorso il giovane avrebbe sottoposto la compagna a continue umiliazioni, insulti e minacce, arrivando a prospettare di colpirla con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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