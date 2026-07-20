come si vincono due mondiali e tre europei di calcio in 18 anni

La Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio battendo 1-0 in finale l’Argentina. In 18 anni, la nazionale ha conquistato anche tre Europei, grazie a un cambio radicale nel proprio approccio al gioco. La strategia ha coinvolto un nuovo metodo di allenamento e di concezione del calcio, iniziato con l’influenza di un allenatore olandese. La vittoria è arrivata domenica sera, segnando un successo storico per la squadra.

La Spagna ce l'ha fatta cambiando radicalmente il suo modo di concepire e insegnare il calcio; tutto è iniziato con un olandese Domenica sera la Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio battendo 1-0 in finale i campioni in carica dell’Argentina. Negli ultimi diciotto anni aveva vinto anche un altro Mondiale, nel 2010, e tre Europei, nel 2008, nel 2012 e nel 2024. In questo lasso di tempo nessun’altra nazionale ha vinto di più. E la cosa impressionante è che la Spagna ci è riuscita quasi sempre allo stesso modo, cioè con un centrocampo fortissimo che controlla il gioco, un’ottima fase difensiva e attaccanti che fanno gol quando serve. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Per lui anche due argenti mondiali, quattro titoli europei e due partecipazioni ai Giochi Olimpici, di Melbourne 1956 e Tokyo 1964, conquistando in entrambe le occasioni il sesto posto finale #FIVstory | #AmaLaVela x.com

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