Cinque test semplici permettono di valutare l’età biologica, analizzando le condizioni di organi, muscoli e sistema cardiovascolare. Una persona di 50 anni può avere capacità fisiche simili a quelle di un quarantenne, mentre un’altra più giovane può già mostrare segni di declino. La misurazione si concentra su parametri come resistenza, forza muscolare e funzionalità cardiaca, offrendo un quadro più preciso dello stato di salute rispetto all’età anagrafica.

La medicina dello sport parla sempre più spesso di età biologica, cioè di quanto efficienti siano realmente organi, muscoli e sistema cardiovascolare. Una persona di 50 anni può avere prestazioni fisiche paragonabili a quelle di un quarantenne, mentre un'altra, pur essendo più giovane, potrebbe mostrare già i segni del declino funzionale. Secondo uno studio della Scuola di Medicina di Stanford pubblicato sulla rivista Nature Ageing, l'invecchiamento avviene in due passaggi chiave: il primo a 44 anni circa, il secondo intorno ai 60 anni. Mentre lo scalino dei 60 anni era intuibile, i ricercatori sono rimasti sorpresi dalla presenza del gradino a 44 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come misurare la tua età biologica: 5 test facili per capire davvero come sta il tuo corpo

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Come invertire l'eta biologica di 5 anni con 3 sole abitudini quotidiane

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