Come giocherà l'Argentina del futuro senza Messi | dopo 21 anni uno spaventoso debito di aura

Leo Messi dovrebbe lasciare la nazionale dell'Argentina, che si prepara a una mezza rivoluzione. In rampa di lancio Nico Paz, ci sarà anche un nuovo capitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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«Volevano salvare Messi e l'Argentina», lo sfogo del ct dell'Egitto dopo la sconfitta

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L'Argentina tira un sospiro di sollievo, Messi giocherà il suo sesto MondialeL'Argentina ha annunciato che Lionel Messi parteciperà al sesto Mondiale, che si svolgerà dall'11 luglio al 19 luglio.

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Temi più discussi: Inghilterra - Argentina, semifinale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Un’altra vittoria sudata riporta l’Argentina in finale; L'Argentina di Scaloni gioca un calcio che non si può imitare, incentrato su Messi e sull'unione del gruppo, ed è così che ha vinto tutto; Spagna-Argentina, tutto quello che devi sapere sulla finale mondiale.

L'Argentina giocherà i tempi supplementari della finale in inferiorità numerica. Doppio giallo in 12 minuti per il centrocampista del Chelsea, il primo per proteste e il secondo per una brutta entrata in ritardo nei confronti di Cubarsí. Per l'Albiceleste, già in netta d x.com

[OC] Le probabilità che due favorite per il Mondiale (top-4) si incontrino mai oscillano dal 52% all'84% a seconda del risultato di stasera tra Argentina e Austria reddit

Come giocherà l’Argentina del futuro senza Messi: dopo 21 anni uno spaventoso debito di auraL'addio di Leo Messi alla nazionale dell'Argentina non è stato ancora conclamato, ma è praticamente certo che ci sarà. Forse ci sarà una partita d'addio per celebrare uno dei più grandi calciatori del ... fanpage.it

Argentina, Zanetti: Lautaro è fondamentale nel gruppo, mi piace come va d'accordo con AlvarezNel giorno di vigilia della semifinale Mondiale che metterà di fronte l'Inghilterra e l'Argentina a La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex nazionale albiceleste e vice presidente dell'Inter Javier ... tuttomercatoweb.com