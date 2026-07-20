Come giocherà l'Argentina del futuro senza Messi | dopo 21 anni uno spaventoso debito di aura

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina si prepara a cambiare volto dopo 21 anni di presenza di Messi nella nazionale. L'addio del campione argentino segna la fine di un'epoca, con la squadra che si avvia a una fase di rinnovamento. Nico Paz viene indicato come possibile nuovo giocatore di riferimento, mentre si discute anche della nomina di un nuovo capitano. La nazionale si prepara a una trasformazione nel tentativo di colmare il vuoto lasciato dalla figura di Messi.

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Leo Messi dovrebbe lasciare la nazionale dell'Argentina, che si prepara a una mezza rivoluzione. In rampa di lancio Nico Paz, ci sarà anche un nuovo capitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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