Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 20 al 26 luglio. 1 Odissea. Regia: Christopher Nolan Cast: Rafi Gavron, Himesh Patel, Elyes Gabel, Will Yun Lee Genere: Avventura, Drammatico, Fantasy, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 172 min. 2 Minions & Monsters. Regia: Pierre Coffin, Patrick Delage Cast: Pierre Coffin, Romesh Ranganathan, Zoey Deutch, Allison Janney Genere: Animazione, Stati Uniti 2026, 90 min. 3 Toy Story 5. Regia: Andrew Stanton, McKenna Harris Cast: Tim Allen, Tom Hanks, Greta Lee, Joan Cusack Genere: Animazione, Avventura, Commedia – Stati Uniti, Giappone 2026, 102 min. 4 La casa – Il Rogo del male. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (20 luglio – 26 luglio)

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