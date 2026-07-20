Le scuole che partecipano ai progetti nazionali “Cinema e immagini per la scuola” devono seguire le indicazioni dell’Avviso pubblico sulla Linea B, Azione B. Sono disponibili modelli di atti per i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi. Il Piano nazionale è stato aggiornato e riproposto, con sette allegati che dettagliano le procedure e le modalità di adesione. Le scuole interessate devono rispettare le scadenze e le indicazioni fornite per la partecipazione.

Il Piano nazionale “Cinema e immagini per la scuola” torna al centro dell’attenzione delle istituzioni scolastiche con l’Avviso pubblico relativo alla Linea B, Azione B.1, dedicata ai “Progetti di rilevanza nazionale”. Si tratta di un intervento che mira a sostenere iniziative di educazione all’immagine, alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo, formazione del pubblico scolastico e. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPIO IL MIO EX FIDANZATO E SCOPRO CHE PARLA CON UNALTRA RAGAZZA…

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Progetti FSE+, una guida pratica per scuole, dirigenti e DSGA: al via lo speciale di Orizzonte Scuola

EsaBac, piattaforma aperta dal 1° luglio: cosa devono fare le scuoleDal 1° luglio le scuole possono accedere alla piattaforma EsaBac, che sarà attiva per il nuovo anno scolastico.

Temi più discussi: Cinema e immagini per la scuola: cosa devono fare le scuole che aderiscono ai progetti nazionali. Modelli di atti per DS e DSGA. Con 7 allegati; Incontro con il critico: Spielberg e il cinema del meraviglioso; Protocollo CNA–Italian Film Commissions: nuovo tassello per rafforzare sul territorio regionale l'alleanza tra imprese e Film Commission Torino Piemonte per la crescita della filiera audiovisiva; Cortocircuito Film Festival – L’AI nel segno di Kiarostami. Incontro con Reza Delavar.

E anche questa settimana al #CinemaBeltrade continuiamo con tante occasioni speciali per emozionarci con parole e immagini, in originale fin oltre mezzanotte! Ecco il programma completo, con grandi film vecchi e nuovi, tra tanti eventi unici: facebook.co x.com

Cinema e immagini per la scuola: cosa devono fare le scuole che aderiscono ai progetti nazionali. Modelli di atti per DS e DSGA. Con 7 allegatiIl Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola torna al centro dell’attenzione delle istituzioni scolastiche con l’Avviso pubblico relativo alla Linea B, Azione B.1, dedicata ai Progetti di ril ... orizzontescuola.it

Artistico Sabatini-Menna tra scuole del piano Cinema e immagini per la scuolaPer il terzo anno consecutivo il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno è tra le scuole protagoniste del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell'Istruzione e ... ansa.it