Cia Due Mari segnala la diminuzione di 300 litri al secondo dalla Diga di San Giuliano nei weekend

Dal venerdì sera alla domenica mattina, la portata dell’acqua dalla Diga di San Giuliano viene ridotta di circa 300 litri al secondo, passando da 1300 a 1000 litri. La diminuzione si verifica nei fine settimana e si mantiene fino al ripristino del flusso il lunedì mattina. La riduzione interessa il territorio tarantino e viene segnalata da Cia Due Mari.

Taranto. Dal venerdì sera alla domenica, sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua ogni secondo, con la portata idrica ridotta da 1300 a 1000 litri al secondo per poi essere ripristinata solo il lunedì mattina. È quanto segnala Cia Due Mari, sulla base della certificazione dei sistemi di misurazione del consorzio Centro Sud Puglia: una triste realtà che smentisce i grafici rassicuranti presentati puntualmente ai tavoli istituzionali dai vertici del consorzio di bonifica della Basilicata. Di fronte a questa situazione, che si consuma nel pieno della stagione estiva e al culmine del fabbisogno irriguo, Cia Due Mari ha... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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