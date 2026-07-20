L’Odissea di Christopher Nolan sta facendo grandi numeri al botteghino, ma non aspettiamoci che il suo prossimo film esca presto. Il regista infatti, tra le tante interviste del momento, si sarebbe lasciato sfuggire a Today il corso degli eventi post-Odissea. Il prossimo film quando ci sarà? scopriamo i dettagli delle ultime dichiarazioni. Le ultime indiscrezioni. Il regista ha recentemente rivelato che ci vorranno “almeno” tre anni prima che il pubblico veda un’altra delle sue opere sul grande schermo. In un’intervista con Today, è stato notato che Nolan ha pubblicato un nuovo film circa ogni tre anni, con Oppenheimer che apre nel 2023, Tenet nel 2020, Dunkerque nel 2017 e Interstellar nel 2014. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Christopher Nolan oltre l’Odissea. Il regista si dedicherà al prossimo film fra tre anni

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Christopher Nolan on Making The Odyssey Dream a Reality

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Dopo aver diretto film di grande successo, di pubblico e di critica, #ChristopherNolan ha deciso di alzare la posta in gioco raccontando la madre di tutte le storie #Odissea è infatti il poema con cui molti cineasti si sarebbero voluti confrontare e che Nolan ha x.com

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