Da oggi, 20 luglio, fino al 28 agosto, la circolazione dei treni tra Pavia e Voghera e tra Pavia e Pinarolo Po è sospesa a causa di lavori di manutenzione sul ponte sul fiume Po. La chiusura riguarda sia i treni regionali che i Treni del Mare. La sospensione si protrarrà per circa sei settimane, interessando le tratte ferroviarie della zona.

Pavia, 20 luglio 2026 – Da oggi, lunedì 20 luglio, fino a venerdì 28 agosto per lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po è interrotta la circolazione dei treni nelle tratte Pavia-Voghera e Pavia-Pinarolo Po. Il servizio delle linee Milano-Pavia-AlessandriaNovi Ligure, Milano-Stradella-Piacenza e dei ‘ Treni del Mare ’ è rimodulato ed è attivo un servizio d i autobus sostitutivi. E’ stato programmato un bus ogni 15 minuti dalle 5,40 fino a tarda sera e i mezzi passeranno per l’autostrada invece che sulle strade provinciali. I treni della linea Milano Centrale-AlessandriaAsti circoleranno fra Voghera e AlessandriaAsti; l’offerta prevederà una corsa ogni due ore per direzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiude il ponte sul Po: stop alla circolazione ferroviaria nel Pavese, coinvolti anche i Treni del Mare

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