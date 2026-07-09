Treni sospesi in tutta la Calabria stop alla circolazione ferroviaria per via di cavi tagliati in vari punti

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La circolazione ferroviaria in Calabria è stata interrotta questa mattina a causa del danneggiamento di cavi lungo la rete. I treni sono stati sospesi in tutto il territorio, creando disagi e blocchi nelle tratte. La circolazione è ferma da diverse ore, con i treni completamente fermi e senza indicazioni di riattivazione. La causa del danneggiamento non è ancora stata chiarita.

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Mattinata di caos per il traffico ferroviario in Calabria. La circolazione dei treni è stata sospesa dopo il danneggiamento di alcuni cavi in più punti della rete. Secondo i primi accertamenti di Rfi, i guasti sarebbero riconducibili a un’azione volontaria e dolosa che ha interessato sia la linea tirrenica sia quella jonica, provocando pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria regionale e sui collegamenti con il resto d’Italia. Lo stop ha coinvolto treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali con cancellazioni, ritardi e limitazioni di percorso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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