Un uomo di 30 anni, ricercato per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, è stato arrestato dopo essere stato tradito dall’app YouPol. La polizia lo aveva individuato in un casolare a Ortona durante un’operazione il 18 luglio 2026. L’uomo si era nascosto nel casolare prima di essere catturato.

È stato rintracciato e arrestato un uomo di 30 anni ricercato per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati contro la persona nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Chieti la sera del 18 luglio 2026. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, è stato individuato presso un’abitazione di campagna nel comune di Ortona, grazie a una segnalazione anonima tramite l’applicazione YouPol. La segnalazione anonima e l’avvio delle indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio del 18 luglio 2026, quando la Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Chieti ha ricevuto una segnalazione anonima tramite l’applicazione “YouPol”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Chieti, latitante tradito dall'app YouPol: 30enne si nascondeva in un casolare a Ortona, arrestato

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