Chi vincerà il Pallone d'Oro 2026 dopo che i Mondiali non hanno espresso favoriti | un colpo di scena

I Mondiali 2026 non hanno indicato un chiaro favorito per il Pallone d'Oro. Tra i candidati principali ci sono Messi, Yamal, Mbappé, Kane, Rodri e Kvaratskhelia. Nessuno di loro si distingue come possibile vincitore certo, lasciando spazio a incertezze sulla scelta finale. La premiazione si avvicina e il risultato resta aperto, senza un nome che prevalga sugli altri.

I Mondiali non consegnano un favoritissimo per il Pallone d'Oro. Messi, Yamal, Mbappé sono candidati forti così come Kane, Rodri e Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHI VINCERÀ IL PALLONE DORO DAL 2026 AL 2035 SECONDO LAI

Notizie e thread social correlati

Chi vincerà i Mondiali 2026? Favoriti, terzi incomodi e sorpreseI Mondiali 2026 sono ancora senza favorito certo, con molte squadre che aspirano alla vittoria.

Messi, Yamal, Kane e...: chi vincerà il Pallone d'oro? Tutti gli scenariNella corsa al prossimo Pallone d'oro si sono intrecciate le prestazioni di Messi, Yamal e Kane.

Temi più discussi: Classifica provvisoria dei candidati al Pallone d'Oro 2026: Mbappé al primo posto, Messi e Yamal attendono un cambio di leadership.; Quote Pallone d'Oro Mondiali 2026: pronostici sul miglior giocatore; Messi, Yamal, Kane e...: chi vincerà il Pallone d'oro? Tutti gli scenari; Mondiali 2026: chi vince finale e finalina? L'AI non ha dubbi e spiega dettagliatamente perché.

Chi vincerà il Pallone d’Oro 2026 dopo che i Mondiali non hanno espresso favoriti: un colpo di scenaIn questi ultimi mesi si è detto, più volte, che il Pallone d'Oro 2026 se lo sarebbe aggiudicato il calciatore simbolo dei Mondiali, preferibilmente quello della squadra vincitrice. Spagna e Argentina ... fanpage.it

Credo proprio che Lautaro Martinez vincerà il pallone d’oro x.com

Pallone d'Oro, chi è favorito? I potenziali vincitori dopo il Mondiale: da Messi a Mbappé, Yamal e Rodri. Quando si assegnaE adesso chi vincerà il Pallone d'Oro? Per la prima volta dopo tantissimi anni la vittoria del Mondiale potrebbe non essere garanzia di ... msn.com