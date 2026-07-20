Chi l’ha visto? Roberta Petrelluzzi indica il possibile sostituto di Federica Sciarelli | Sarebbe perfetto

Roberta Petrelluzzi ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in occasione del ritorno in tv di Un giorno in pretura e tra le altre cose ha parlato anche dell’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? spiegando perché, a suo dire, Domenico Iannaccone potrebbe sostituirla alla conduzione. “Le ho mandato un messaggio, mi è tanto dispiaciuto, era una condottiera” – ha spiegato Petrelluzzi – “Lo seguivo spesso, un carico di dolore difficile. Un programma serio, di grande utilità per gli scomparsi”. Alla domanda su chi potrebbe sostituire Sciarelli alla conduzione del programma di Rai 3 dalla prossima stagione, la conduttrice e giornalista ha detto: “Ho sentito che Freccero alla radio ha proposto Domenico Iannaccone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Chi l’ha visto?, spunta il nome della possibile erede di Federica Sciarelli: la Rai accelera sulla sceltaLa Rai sta accelerando nella scelta della nuova conduttrice di “Chi l’ha visto?” dopo l’addio di Federica Sciarelli.

Temi più discussi: Roberta Petrelluzzi di Un giorno in Pretura: Garlasco? Non me ne sono mai occupata, ne vado fiera. Ho incontrato il male con Angelo Izzo; Non mi sono mai occupata di Garlasco ed è un vanto. Lo farò se si arriverà a processo, ma non con piacere. Chi potrebbe sostituire Federica Sciarelli? Domenico Iannaccone: così Roberta Petrelluzzi; Un giorno in pretura, Roberta Petrelluzzi: Mai parlato di Garlasco ed è un vanto. Poi propone il sostituto perfetto della Sciarelli; Un giorno in pretura, il caso Nada Cella e il delitto di Sofia Stefani nella nuova puntata: le anticipazioni.

Garlasco, Petrelluzzi attacca la tv: È diventato un’ossessione mediatica, fiera di non essermene mai occupataA 38 anni dal debutto, avvenuto il 18 gennaio 1988, Un giorno in Pretura resta uno dei programmi più longevi e riconoscibili di Rai3. La trasmissione, condotta da sempre da ... ilmattino.it

Chi l’ha visto?, Roberta Petrelluzzi indica il possibile sostituto di Federica Sciarelli: Sarebbe perfettoRoberta Petrelluzzi parla dell'addio di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? e fa il nome di Domenico Iannacone come possibile nuovo conduttore. cinemaserietv.it