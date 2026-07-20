Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final Eight
L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della Nations League di volley maschile, vincendo l’ultima partita della fase preliminare contro Cuba con il punteggio di 3-1. La squadra italiana accederà alla fase a eliminazione diretta della competizione 2026. La prossima avversaria sarà determinata nell’ambito del tabellone delle Final Eight, che comprende le otto squadre qualificate dalla fase preliminare.
L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 nell’ultima partita della fase preliminare e si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile. Gli azzurri sono scesi in campo a Osaka (Giappone) con la certezza che sarebbe bastato conquistare due set per meritarsi l’approdo alla fase a eliminazione diretta e, dopo un avvio tentennante in cui hanno concesso troppo ai caraibici, sono riusciti a raddrizzare la partita e a portare a casa la vittoria. I Campioni del Mondo hanno chiuso con 8 vittorie (26 punti, 30-18 il conto set) e hanno concluso al quarto posto in classifica generale. Gli azzurri saranno dunque protagonisti a... 🔗 Leggi su Oasport.it
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