Una nota azienda italiana nel settore della ceramica ha annunciato un investimento per espandere la produzione di gres porcellanato. La decisione segue un periodo di crescita del mercato e mira a rispondere alle richieste di un pubblico sempre più orientato alla qualità e all’innovazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sull’entità dell’investimento, né sulla nuova gamma di prodotti. L’azienda continuerà a focalizzarsi sulla valorizzazione della propria identità nel rispetto delle evoluzioni del settore.

Ci sono aziende che riescono a mantenere la propria identità anche mentre il mercato cambia. Non si tratta semplicemente di resistere al passare del tempo, ma di evolversi senza perdere coerenza, investendo nella qualità e interpretando le nuove esigenze della progettazione. Del resto, è proprio la capacità di coniugare esperienza, innovazione e visione a distinguere le realtà che continuano a rappresentare un punto di riferimento nel proprio settore. Tra queste si inserisce Ceramica Rondine, marchio italiano specializzato nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. Fondata nel 1961 tra Reggio Emilia e Modena, l’azienda è cresciuta all’interno del distretto ceramico emiliano, uno dei poli manifatturieri più importanti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ceramica Rondine, un punto di riferimento nel gres porcellanato italiano

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