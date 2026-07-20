Ceramica Rondine un punto di riferimento nel gres porcellanato italiano
Una nota azienda italiana nel settore della ceramica ha annunciato un investimento per espandere la produzione di gres porcellanato. La decisione segue un periodo di crescita del mercato e mira a rispondere alle richieste di un pubblico sempre più orientato alla qualità e all’innovazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sull’entità dell’investimento, né sulla nuova gamma di prodotti. L’azienda continuerà a focalizzarsi sulla valorizzazione della propria identità nel rispetto delle evoluzioni del settore.
Ci sono aziende che riescono a mantenere la propria identità anche mentre il mercato cambia. Non si tratta semplicemente di resistere al passare del tempo, ma di evolversi senza perdere coerenza, investendo nella qualità e interpretando le nuove esigenze della progettazione. Del resto, è proprio la capacità di coniugare esperienza, innovazione e visione a distinguere le realtà che continuano a rappresentare un punto di riferimento nel proprio settore. Tra queste si inserisce Ceramica Rondine, marchio italiano specializzato nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. Fondata nel 1961 tra Reggio Emilia e Modena, l’azienda è cresciuta all’interno del distretto ceramico emiliano, uno dei poli manifatturieri più importanti a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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