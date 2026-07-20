C’è una bambina in pericolo Spaventata e provata sorreggeva il padre ubriaco per le strade di Busto Arsizio

Nella notte tra sabato e domenica, una bambina di quattro anni è stata vista sorreggere il padre ubriaco mentre camminavano per le vie di Sacconago, frazione di Busto Arsizio. La bambina appariva spaventata e provata, mentre il genitore aveva difficoltà a mantenere l’equilibrio. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine, che hanno preso in custodia la bambina e hanno avviato le procedure di tutela.

Busto Arsizio (Varese), 20 luglio – Quattro anni. Un'età in cui si dovrebbe stringere la mano al papà per sentirsi al sicuro. Invece, nella notte tra sabato e domenica, è stata una bambina a dover sostenere il padre, completamente ubriaco, mentre barcollava lungo una strada di Sacconago. Una scena che ha lasciato senza parole chi l'ha vista e che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se un cittadino non avesse immediatamente chiamato il 112. Il testimone. "Correte, c'è una bambina in pericolo”. È stato questo l'allarme arrivato poco prima della mezzanotte alla centrale operativa della polizia locale di Busto Arsizio. Dall'altra parte del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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